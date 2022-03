Niega Batres presentar denuncia contra Sandra Cuevas, fueron policías

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que la administración local no presentó ninguna denuncia contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, actualmente suspendida de sus labores, Sandra Cuevas, sino que fueron los policías capitalinos tras una agresión.

"Es un tema que tiene que ver con los órganos de justicia y que se ha activado a partir de una denuncia que presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) esta no es una denuncia que haya presentado el Gobierno de la Ciudad de México y tampoco el Gobierno lleva este proceso porque la Fiscalía ya no forma parte del Gobierno como antes la procuraduría".

Comentó que la suspensión temporal y la vinculación a proceso son decisiones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Policías víctimas de abuso de autoridad

"Lo que nos dice la Fiscalía es que hay un abuso de poder que se ha realizado por parte de la autoridad de no haber existió este abuso de autoridad pues no estaríamos hablando de ningún proceso de este tipo, pero es una historia tremenda lo que los policías están denunciando como víctimas por un abuso de autoridad".

Sobre si habrá una inestabilidad en la demarcación Cuauhtémoc, Batres Guadarrama aseguró que no hay razón alguna, ya que se encuentra el director de Gobierno al frente de la alcaldía por lo que no hay ningún vacío ya que se designo según la ley.

El secretario de Gobierno explicó que la licencia que envió al Congreso local Sandra Cuevas se da después de su suspensión de labores que fue dictada por el Poder Judicial.