Niega CDMX retirar a comerciantes por no vender mercancía sobre AMLO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró que fue "una interpretación personal" de la oficial que invitó a una vendedora indígena que se retirara por no vender mercancía alusiva al presidente Andrés Manuel López Obrador o su partido, Morena.

La dependencia aseguró que "en ningún momento se dio la instrucción de retirar a comerciantes por venta de objetos alusivos al festejo".

"Éste hecho recae en una interpretación personal por el cual ya se inició una carpeta de investigación en la Dirección General de Asuntos Internos, por instrucciones del titular de la SSC capitalina, maestro Jesús Orta Martínez, con el fin de revisar la actuación con apego a derecho y a los protocolos de actuación policial".

Este lunes por la tarde, EL UNIVERSAL dio a conocer un video en el cual una mujer policía reconoce haber recibido instrucciones del gobierno central para retirar a los comerciantes que no estuvieran vendiendo mercancía alusiva a la celebración del primer aniversario del triunfo electoral del presidente.

"Yo solamente cumplo las órdenes que me especifican. Se les está haciendo la invitación de que se retiren. Esa es la indicación que nos dieron a nosotros", indicó la oficial.

Por separado, se entrevistó a la policía y a tres comerciantes que confirmaron que se les había pedido retirarse porque el espacio era para quienes vendieran artículos con la imagen del presidente y de Morena.

Sobre el vídeo de EL UNIVERSAL , la SSC de la Ciudad de México aseguró que "por parte del mando existe desconocimiento ya que la función de los elementos es el de salvaguardar la integridad física de las personas que se dieron cita en la Plancha de la Constitución, respetando en todo momento los Derechos Humanos de la ciudadanía".