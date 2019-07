Niega Fox deudas en impuestos

El exmandatario de México, Vicente Fox, a través de su cuenta de Twitter rechazó tener algún pendiente en el pago de impuestos.

En la publicación cuestiona los dichos de Andrés Manuel: "menos entiendo las declaraciones de López". Esto, luego de que el Presidente dijera en su conferencia de prensa matutina que "un expresidente del país debe impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT)".

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó en su columna Bajo Reserva que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no encontró ningún dato sobre las condonaciones fiscales correspondientes al gobierno de Vicente Fox: "no aparecen en ningún lado, no existen o las ocultaron", reportaron al jefe del Ejecutivo.

Por la tarde, el Servicio de Atención Tributaria (SAT) confirmó, en un comunicado, que tiene identificado un crédito fiscal, por concepto de IVA e ISR, a cargo de un expresidente de México.

Por su parte, el presidente López Obrador reveló sin querer especificar el nombre: "tengo información de que alguno de los expresidentes debe impuestos".