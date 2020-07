Niega López-Gatell visita a Tabasco con tinte político

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, visitó la "burbuja" instalada en el Parque Tabasco para la atención de enfermos de Covid- 19, y negó que su presencia en la entidad tenga un tinte político, debido a que es un funcionario técnico y su objetivo es salvar vidas.

Desde este viernes López-Gatell inició una gira de trabajo por la tierra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, esto para reforzar las medidas contra el coronavirus con la estrategia de atención primaria en salud, a través de brigadas y el aumento de camas hospitalarias.

A su arribo a la terminal área, aseguró que su trabajo es técnico y no político como lo han señalado legisladores locales y federales por Tabasco. "Nosotros somos funcionarios técnicos que nos dedicamos a la salud pública. El Gobierno de México, el presidente López Obrador, ha dejado clarísimo desde el inicio de la pandemia que en México las decisiones de salud se toman con criterios técnicos y científicos, aquí no se trata de hacer política, se trata de salvar vidas y proteger a las personas", indicó.

En una breve entrevista, rechazó que existan diferencias con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien la semana pasada aseguró que no estaba de acuerdo con la cifras sobre el porcentaje de camas de hospitalización dado a conocer por López-Gatell.