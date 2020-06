Niega López Obrador planes para nacionalizar los ferrocarriles

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no ha planteado la nacionalización de los ferrocarriles, después de que El Universal publicara este viernes un supuesto un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional con el que el gobierno federal busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años



El proyecto atribuido a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y de la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la SCT para mejorar el sistema de trenes de carga y pasajeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó pretenda nacionalizar o transformar el sistema ferroviario nacional.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no ha planteado esto ni en reuniones con su gabinete ni en público.

"Nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, no en las reuniones al interior del gobierno, ni en público, imagínense estas son palabras mayores".

"No tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles, yo me alegré muchísimo cuando me enteré que no habían privatizado el tren del Sureste y del Istmo. Fíjense cuánto les importaba el sureste, nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación".

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la privatización de los ferrocarriles en los años 1990 "fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal; esto lo hizo (el expresidente) Ernesto Zedillo, de que entregó los ferrocarriles, y terminando se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales.

El proyecto Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano, en el que trabaja la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), así como la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y cuya copia obtuvo El Universal plantea que "es necesario iniciar la transformación del sector [pues] la falta de competitividad regional afecta a industrias y a los ciudadanos".