Niega López Obrador ser socio de 26 empresas en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que él o su esposa sean socios de 26 empresas que fueron creadas en Veracruz, como lo detectó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que las autoridades correspondientes investigarán al respecto.

En conferencia de prensa, refirió que de acuerdo con la información que le proporcionó el mismo SAT, todas las empresas están inscritas el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, y en ellas registraron como socios a él y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. "Me rayé! Me convertí en empresario", dijo en tono sarcástico.

Sin embargo, aclaró que no es empresario, "soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan (su salario como presidente), nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado".

López Obrador refirió que si bien apenas ayer martes supo de esta situación y dichas empresas están canceladas en el SAT y se constató que no han hecho operaciones, decidió informar hoy "para que no vaya a ser que ya se estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas".

Al señalar que puede haber varios motivos para que se haya hecho esto, López Obrador indicó que el SAT ya investiga, y felicitó al personal de este Servicio "porque tiene un sistema para advertir cuando hay operaciones raras y este fue el caso y ya se indaga, cuando sepamos más les informamos, esto fue apenas ayer".

"Están muy mal acostumbrados a hacer esto, o sea si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas, que puede hacer negocio engañando que soy miembro de la empresa o mis adversarios políticos para que mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos", dijo e indicó que se esperará el informe.

En este contexto, el mandatario federal señaló que por eso es importante castigar con rigor a quienes constituyen empresas fantasmas y que ello se quiere evitar con la reforma para que sea considerado como delito grave la creación de empresas fantasmas que significa también evasión fiscal.