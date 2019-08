Niega López Obrador venta de plazas en el sector educativo

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que actualmente haya venta de plazas en el sector educativo como sucedía en gobiernos anteriores, y que en las leyes secundarias de la reforma educativa no se permitirá esa práctica ni la corrupción, pues eso tuvo que ver con otra época.

Sostuvo que, "con toda claridad", la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no está proponiendo la venta de plazas, "se le echa la culpa de que se opusieron a la reforma educativa porque querían que se siguieran entregando las plazas a recomendados, pero eso no es cierto... eso no existe".

Incluso, en conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal aseveró que hay más expresiones de malos manejos en plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el acomodo de familiares en este sector, pero "tampoco nada probado".

Por ello, sobre la supuesta venta de plazas en educación dijo que en se analiza en las leyes "y no vamos a permitir que haya esos abusos; debe de darse en algunos casos –reconoció- pero no es general y no se le puede atribuir a la organización de maestros, si puede haber, pero hay que estar pendientes y no permitirlo y establecerlo en las leyes".

En ese sentido indicó que se trabaja en las leyes secundarias de la reforma educativa y que en los próximos días se entregan las iniciativas en las cuales se ha consultado a maestros de la CNTE y del sindicato magisterial, así como pedagogos y especialistas, para que las leyes recojan el sentimiento de todos y se mejore la educación.

Respecto a las protestas violentas de integrantes de la CNTE en algunos estados, dijo que la violencia no es opción ni alternativa y quienes cometen esos hechos pierden apoyo y credibilidad, aunque alertó que siempre en este tipo de movimientos hay quienes se infiltran y provocan, por lo que se debe tener mucho cuidado en las manifestaciones.