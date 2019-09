Niega Sánchez Cordero intervención del Ejecutivo en Ley de Educación

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que exista una intervención del Ejecutivo Federal en la discusión de las leyes secundarias para el tema educativo, en el Congreso de la Unión.

"No hay intervención, esto es una rectoría del Estado, se conserva la rectoría del Estado", señaló.

Entrevistada en la Secretaría de Gobernación luego de un encuentro que tuvo con el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, la encargada de la política interna del país subrayó que en el tema educativo se trata de tener una visión distinta que muchos legisladores no comparten.

"Pero finalmente es una concepción del sistema educativo en el país, no hay sorpresas.

"El Presidente de la república, desde la campaña, dijo que no estaba de acuerdo con la reforma educativa y hoy avanzamos en otra reforma diferente que para nosotros es la adecuada", declaró.

Olga Sánchez Cordero subrayó que se ha mantenido el diálogo y se quiere avanzar en los contenidos de la reforma educativa, eso es lo importante .

"Ahí sí vamos a ver nosotros cómo avanzamos en un modelo educativo moderno, del siglo XXI", mencionó.

Actualmente en la Cámara de Diputados se aprobó ya, en comisiones, los dictámenes para las leyes General de Educación, del Sistema de carrera para las Maestras y los Maestros y la del Organismo de Mejora Continua.

Los proyectos serán hoy discutidos en el pleno de la Cámara Baja.