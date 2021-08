Niega TEPJF toma de protesta como diputado a Mauricio Toledo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Mauricio Toledo no puede tomar posesión de cargo como diputado federal, toda vez que fue desaforado por enfrentar un proceso penal.

Hasta en tanto su situación jurídica no se resuelva, Toledo Gutiérrez no puede acceder a la diputación federal para la que fue reelecto.

La Sala Superior del Tribunal discutió un proyecto en el cual se alegó que Toledo, quien obtuvo la reelección como diputado federal por el Distrito 5 de Puebla con cabecera en San Martín Texmelucan, no cuenta con la residencia legal en la región, por lo cual esa elección debía ser anulada.

Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata puso en la discusión el hecho de que Mauricio Toledo fue desaforado y enfrenta un proceso penal.

"Debemos considerar que hay una imposibilidad jurídica y material para que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez pueda ocupar el cargo de diputado federal", mencionó.

Alegó que el desafuero y el proceso penal que enfrenta, le impide tomar protesta de su cargo para el que fue reelecto. Quien debe ocupar el cargo, mencionó, es el suplente, Jaime Valtierra García, dado que no tiene impedimento jurídico.

La Sala Superior aprobó que la fórmula mediante la cual compitió Toledo Gutiérrez para la reelección como diputado, es válida, sin embargo a él no se le puede entregar constancia y le será entregada al suplente.