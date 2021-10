Niega tribunal a panista Roberto Gil Zuarth acceso a investigación sobre sus finanzas

Un tribunal Colegiado negó al exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, acceso a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza sobre sus recursos.

El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México confirmó la decisión de negar una suspensión definitiva al exlegislador con la que pretendía que la UIF le diera diversos detalles sobre las investigaciones que realiza de sus finanzas.

La resolución del Colegiado es inatacable, por lo que Gil Zuarth deberá esperar a que el juez Décimo Primero de Distrito en la materia dicte sentencia definitiva de amparo para determinar si la UIF está obligada o no a informarle sobre las investigaciones que realiza en su contra.

En el amparo, el exsenador panista reclamó a la UIF la omisión de responder un escrito que presentó en el que pidió diversos aspectos sobre una investigación en su contra.

Sin embargo, la UIF sí le respondió al exlegislador pero no le dio acceso a la información que solicitó porque es confidencial debido a que la oficina encabezada por Santiago Nieto es una instancia de seguridad nacional.

Ante ello, el tribunal determinó que la omisión reclamada por Gil Zuarth fue inexistente por lo que no procede concederle la suspensión solicitada.

Gil Zuarth forma parte de una de las 70 personas señaladas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la denuncia que presentó por diversos actos de corrupción y con la que negocia un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR).

Por ello, la UIF comenzó a investigar sus finanzas y la de otros de los mencionados en la denuncia de Lozoya.