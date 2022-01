Niegan a familia de Miguel Ángel Félix Gallardo compensación por finca decomisada

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negó a los familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo la petición de indemnización que exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) por el aseguramiento de una finca en el estado de Jalisco ejecutado desde 1989.

En sesión del Pleno de la Sala Superior del TFJA el magistrado Alfredo Salgado Loyo, propuso a sus compañeros negar la petición con la que los familiares del líder del extinto Cártel de Guadalajara buscaban que la FGR les pagara una indemnización.

Alicia y José Luis Félix Salas reclamaron a la extinta Procuraduría General de la República el aseguramiento "y despojo" de la finca ubicada en el número 1795 de la calle Paseo de los Parques en el fraccionamiento Colinas de San Javier de Guadalajara, Jalisco, ejecutado luego de la detención del entonces líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo.

Desde el año 2015 un tribunal de amparo ordenó a la extinta PGR regresar el inmueble porque durante más de 20 años el ministerio público federal no pudo demostrar que la casa habitación fue adquirida con dinero producto del narcotráfico, además de que se registraron omisiones e inconsistencias en las constancias de la averiguación previa que resultan violatorias del debido proceso.

"No implica una actividad irregular en mérito de que se ordenó con motivo de la investigación iniciada dentro de la averiguación previa número 1379/D/89 instruida en contra del principal inidiado y se hizo de conformidad con las facultades que al efecto se refiere en la normatividad aplicable y vigente al momento de los hechos", señaló el magistrado ponente.

La propuesta obtuvo mayoría de 10 votos, por lo que el Tribunal confirmó que la FGR no incurrió en responsabilidad alguna ni está obligada a indemnizar a los familiares de Félix Gallardo.