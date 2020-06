Niegan a México Libre y Encuentro Social derecho a financiamiento retroactivo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la posibilidad de que las organizaciones Encuentro Social (Hoy Encuentro Solidario, PES) y Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) reciban, en caso de que en agosto obtengan el registro como partidos políticos, un bimestre de financiamiento retroactivo.

Cabe destacar que 4 de 7 magistrados estableció que ambas agrupaciones, aspirantes a partidos, carecen hoy de interés jurídico para litigiar y acceder a ese recurso, pues aún no lo son.

"Como a veces se dice para que haya caldo de liebre primero se requiere liebre. Es decir, para que tengan derecho a tener financiamiento primero se requiere ser partidos políticos"; hoy no tienen interés jurídico desde mi perspectiva, sintetizó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

El plazo legal para que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolviera sobre la procedencia de los registros de nuevos partidos políticos vencía el 1 de julio.

Pero la pandemia de Covid-19 y la emergencia sanitaria obligó a la suspensión del proceso. El 28 de mayo el INE acordó reanudarlo, y estableció como nuevo plazo para resolver sobre el registro de nuevas fuerzas políticas máximo el 31 de agosto, antes de que en septiembre inicie el Proceso Electoral Federal 2021.

Por ello en julio y agosto aún habrá sólo 7 partidos con derecho a financiamiento, y por eso el INE distribuyó sólo entre ellos la bolsa de recursos públicos a ministrar en julio y agosto, 2 mil 494 millones de pesos, más franquicias postales y telegráficas.

De septiembre a diciembre, en cambio, la bolsa se dividirá entre todos los partidos que tengan registro para entonces.

Las organizaciones PES y México Libre buscaban que, en caso de obtener el registro en septiembre, se les entregara de forma retroactiva lo que les hubiera correspondido en el bimestre julio y agosto, como se preveía originalmente.

El magistrado Reyes Rodríguez, ponente en el caso, proponía que se les entregara el recurso pues ambas agrupaciones se inscribieron al proceso bajo reglas que fueron modificadas por el INE de forma justificada, por la pandemia.

Quitarles esos recursos sería como si "al corredor más amateur se le colocaría varios metros detrás de los veteranos", y rumbo al proceso electoral se estaría beneficiando a los partidos que ya cuentan con registro, expuso, pero quedó en minoría.

Al resolver otro juicio, promovido por la organización Frente por la Cuarta Transformación, en contra del acuerdo del INE por el que se redujeron plazos para resolver procesos sumarios sancionadores contra las organizaciones que buscan ser partidos, los magistrados dieron la razón a los quejosos.

Por eso ordenaron al INE no reducir los plazos para contestar requerimientos en lo que afecta a los derechos de las organizaciones.