Niegan a Xóchitl Gálvez colgar manta de protesta en el Senado

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) acusó censura por parte de las autoridades en el Senado de la República, supuestamente le negaron el derecho a colgar una manta de protesta en el pleno, en la que exige un "plan emergente de salud y economía ¡ya!".

En un breve mensaje a la prensa, Gálvez Ruiz declaró que desde que llegó al Senado, en su bicicleta, le vieron la lona y le preguntaron para qué fin la llevaba, pero "nadie en el Senado autoriza a nadie a expresarse".

"Lo único que estamos demandando es que haya un plan económico y ahora resulta que están pidiendo permiso a la presidenta de la Mesa Directiva, para ver si puedo o no poner mi lona. Me están coartando mi libertad de expresión", reclamó.

En el momento que Gálvez ofrecía el mensaje, pasó cerca el senador Armando Guadiana (Morena), con quien inició un diálogo informal sobre los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas que dijo, él también apoya.

"Ahí viene mi amigo, el senador Guadiana, él me va a apoyar. Le pido que les diga que me dejen poner mi lona, el apoyo a los pequeños empresarios es lo que pide", dijo Gálvez.

"¿Pero para qué ponemos lona? Mejor vamos a un debate, a la una tenemos una rueda de prensa sobre las pequeñas y medianas empresas", respondió Guadiana, quien a su vez recomendó atender "con prioridad" una iniciativa de la senadora panista respecto a los ventiladores médicos.