Niegan amparo a "El Abuelo" ante extradición

CIUDAD DE MÉXICO.- El presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", teme ser extraditado a Estados Unidos.

Por ello, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco tramitó un amparo ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, con el fin de frenar el proceso de traslado y su ejecución.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, desechó la solicitud del exmando policiaco tabasqueño, toda vez que no existe un acuerdo de extradición al momento de que tramitó la demanda de amparo.

En la demanda que tramitó, Bermúdez Requena dijo que recurrió a la protección de la justicia federal contra la extradición, porque el 5 de marzo pasado custodios del penal de El Altiplano, en donde se encuentra preso, le comentaron que "ya me iba al Gabacho" porque existe una orden de extradición en su contra.

Hernán Bermúdez se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México desde el 18 de septiembre del año pasado.