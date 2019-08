Niegan amparo a Gertz Manero contra "Hoy No circula"

Un juez federal negó el amparo al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, contra el programa Hoy No Circula, por lo que su automóvil conservará el holograma "1" que le fue asignado en su última verificación.

El juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México consideró que a pesar de que el vehículo del titular de la FGR cumple con los parámetros permisibles de contaminantes para obtener el holograma "0" establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del 2019, su carro no está en la lista de unidades que pueden obtener esta calcomanía.

"El automóvil verificado es (...), por lo que no cuenta con un Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB) y, en términos de las ormas analizadas, no es suficiente que el automotor esté dentro de los límites máximos permisibles establecidos en el Programa; sino que también es necesario la aplicación del método de prueba a través de sistema de diagnóstico a bordo, por lo que fue correcto que se le asignara el holograma tipo '1' al automóvil verificado", indicó el juez.

En mayo pasado el juez concedió una suspensión definitiva al titular de la FGR para que no se le aplique el programa Hoy No Circula, medida que con la sentencia notificada este jueves quedó sin efectos.