Niegan amparo a Kamel Nacif para acceder a investigación en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Al considerar que no existe ningún retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración de una investigación en su contra por presuntos delitos fiscales, el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal negó al empresario Kamel Nacif Borge, acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Nacif Borge interpuso un juicio de amparo contra el retardo de la impartición de justicia, la omisión de la FGR de citarlo en dicha investigación y la negativa de acceso a la misma.

Sin embargo, el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal declaró infundados los actos reclamados del llamado "Rey de la Mezclilla", ya que la carpeta de investigación señalada se encuentra en la etapa de investigación inicial, por lo que el Ministerio Público no ha formulado imputación alguna contra Nacif Borge.

"En consecuencia, válidamente se deduce que no existe ninguna abstención de integrar y resolver debidamente la carpeta de investigación, derivada de la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del ejercicio de la atribución constitucional de la representación social responsable para la investigación de los hechos denunciados ante ella, pues existe una secuencia de actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación; lo que denota que no existe violación a los derechos fundamentales que el promovente del amparo señala", determinó el juzgador.

Kamel Nacif impugnó la resolución mencionada, por lo que será un tribunal colegiado el resuelva si confirma, modifica o revoca la sentencia del juez de Distrito, quien consideró infundados los agravios del empresario, ya "no existe ningún retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó en septiembre de 2020 una denuncia ante la FGR en contra de Kamel Nacif por presunta defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de un millón de dólares que la hija de Kamel Nacif, Rosa Lisette Nacif, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros.