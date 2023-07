Niegan amparo a trabajadores de Mexicana para impedir venta de bienes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México otorgó el sobreseimiento de uno de los siete amparos que impiden la venta de los bienes de Mexicana de Aviación.

El amparo fue interpuesto por un grupo de sobrecargos jubilados de la aerolínea y aún están vigentes otros amparos que impiden la venta de bienes.

"Si bien es cierto que se levanta la suspensión que impedía la venta de bienes, dicha decisión no concluye la situación litigiosa en función de que hay diversos juicios y recursos aun sustentándose y mantiene viva la discusión sobre el fondo del juicio.

"Se trata de una decisión que, debiendo ser sustentada en la argumentación jurídica con objeto de encontrar en su sentencia justicia y legalidad, no dejó de recibir públicas y desafiantes presiones políticas de parte de los líderes sindicales, así como del poder Ejecutivo, con objeto de inclinar la balanza en contra de los trabajadores jubilados", indicó el grupo de 229 sobrecargos jubilados que se oponen a la manera en que se venderán los bienes de Mexicana de Aviación.

Se trata de un recurso dentro de uno de los siete juicios de amparo interpuestos por parte de jubilados, destacaron.

"Se nos pide renunciar a nuestra pensión jubilatoria y al monto que por ella nos adeuda Mexicana.

"Con los 60 mil pesos que el Presidente dijo el día de ayer que recibiríamos, no es posible vivir, comer y comprar medicinas para los pocos o muchos años que nos resten de vida", aseguran los sobrecargos jubilados.

Los sobrecargos reiteraron que no quieren impedir la compra por parte del gobierno federal de los bienes embargados de Mexicana, incluida la marca; sino que se revoque el ilegal acuerdo que prescribe su derecho a cobrarle a esa empresa las pensiones que desde el 2009 les adeuda y que deben cubrirse, hasta donde alcance, con la compra de esos bienes.

"Distribuir los bienes de manera diferente a lo estipulado por la ley, es pasar por encima de ella", subrayaron.

El gobierno federal acordó con los sindicatos: ASPA, ASSA, S.N.T.T.T.A.S.S, AJTEAM y la Coalición de Empleados de Confianza, la venta de bienes de Mexicana por 815 millones de pesos.