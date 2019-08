Niegan cierre de bares en San Miguel de Allende por extorsión

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación San Miguel de Allende, Guanajuato, señaló que "no tiene hasta el momento noticia alguna de ninguno de sus agremiados" sobre cobros de piso por parte de grupos la delincuencia organizada.

En un comunicado, la Cámara indicó que mantienen operaciones "con toda tranquilidad y normalidad". Por su parte, el gobierno municipal señaló, también en un comunicado, que "la información que circula acerca de cantinas cerradas" por casos de extorsión es falsa.

Además, indicó que la Fiscalía General del Estado no ha recibido reporte de alguna situación por este tipo de delitos, y que en caso de hacerlo, se tomarán las medidas correspondientes.

Precisó que "la mayoría de [los bares en San miguel de Allende] no abre de manera constante sus puertas al público".