Niegan descongelar cuentas bancarias de Rosario Robles

Una juez federal negó descongelar las cuentas bancarias de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien actualmente se encuentra presa y acusada por ejercicio indebido del servicio público.

La juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por Robles Berlanga contra la medida decretada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, negó la suspensión provisional solicitada por la exfuncionaria por lo que no podrá acceder, por ahora, a sus cuentas bancarias.

El bloqueo de sus activos fue utilizado por la defensa de Robles para evitar su detención; sin embargo, no fue argumento suficiente para que el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le impusiera la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.

Además, la vinculó a proceso por ejercicio indebido del servicio público porque consideró que existen datos de prueba suficientes que acreditan que Robles pudo cometer una omisión durante su encargo en Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) consistente en no hacer nada para evitar desvíos millonarios en ambas dependencias mediante la celebración de contratos públicos.