Niegan empresarios "pase de charola"; aportación fue voluntaria, dice Salazar Lomelín

Este gobierno, como se hizo en otras administraciones, llevó a cabo una reunión con empresarios para pedir su apoyo, solamente que antes eran en lo oscurito, y ahora fue a la luz del día, de manera abierta, y el que quiso cooperó, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Tras afirmar que hay cosas más importantes que el sorteo, descartó que se tratara de "pasarles la charola", porque la aportación fue voluntaria y de manera anónima. "Celebro que (Presidencia) lo hayan hecho a la luz del día, que todo mundo esté enterado. Estas reuniones ya se habían hecho en el pasado y siempre en lo oscurito, y se le pedía dinero a algunos... en lo oscuro, aquí fue abierto y el que quiso lo hizo, no sentí que nos pasaran la charola", aseguró.

Al referirse al sorteo, Salazar dijo: "Hay cosas más importantes que eso, ya se ha aclarado mucho. La invitación fue personal, no fueron las organizaciones, ninguna organización fue ahí con la bandera de que yo represento a los comercios, servicios y banco... ni a nadie".

Prueba de ello es que de 150 empresarios que asistieron solamente 75 cooperaron, "así de abierto fue, el que quiso lo hizo y el que no, no lo hizo".