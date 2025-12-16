Niegan la captura de secuaces de Rocha

Ciudad de México.- Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro negó a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra cuatro personas de los 13 implicados en la red criminal dedicada a delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas donde forma parte el copropietario de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, quien busca ser testigo protegido.

Esto ocurre luego de que los elementos que se aportaron en la carpeta de investigación no se consideraron suficientes para girar la orden de aprehensión, pero se tiene la posibilidad de impugnar esa resolución y un Tribunal Colegiado de Apelación tiene que resolver el recurso, es decir, la FGR debe solicitarlo.

Las cuatro personas son: Paul Manrrique Miranda o Paul Manríquez Miranda, alias Paul o El comandante; Jeny Guzmán Cintora o Jeny Guzmán Cintura, esposa de Jacobo Reyes León, alias Yaicob, líder de la organización delincuencial y excandidato del extinto PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides.

También, Diego Adrián Mendoza Pérez, quien trabajó en la FGR y se desempeñó como asistente de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, quien ya está detenida, y Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias "Gallegos".

El contenido de la causa penal 495/2025 señala que Paul Manrrique Miranda formaba parte del grupo desde el 23 de diciembre de 2024, ejerció el cargo de comandante en la FGR y fue destituido al ser acusado de extorsión a huachicoleros.

Respecto a Diego Adrián Mendoza Pérez, se indica que la representación social de la Federación lo señala como servidor público adscrito a la FEMDO y auxiliar de Mari Carmen Ramírez Rodríguez (actualmente recluida en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 en Morelos), a quien acompañaba a reuniones que se realizan con Yaicob.

"Sin embargo, lo cierto es que del común de datos de prueba aportados por la fiscalía en su solicitud únicamente existen referencias aisladas, sin que en ese informe respecto de la llamada de Yaicob a Jeny se haga referencia a Diego.

"Tampoco se aporta dato objetivo que permita establecer su intervención directa en la organización y, más aun, que cumpla un rol específico encaminado a cometer alguna de las conductas que se atribuyen a título de probabilidad, para sustentar el mandato de captura", precisa el documento.