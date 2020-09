Niegan magistrados liberar cuentas a Ramón Eduardo Pequeño

Los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México negaron liberar las cuentas de Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe Antidrogas de la Policía Federal (PF), acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa.

El Colegiado notificó la decisión del Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa, quien negó la suspensión provisional a Pequeño García, identificado como cercano colaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El juez Séptimo de Distrito negó la suspensión provisional porque Pequeño García no acreditó ser titular de las cuentas que pidió que fueran liberadas.

Por ello, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado avaló la decisión del juez de amparo.

Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, también cercano a García Luna, fueron acusados en julio pasado por Estados Unidos de proteger y recibir sobornos del cártel de Sinaloa.