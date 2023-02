Niegan primer amparo contra ley antitabaco en Morelos

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Un tribunal federal rechazó el primer amparo que promovieron los restauranteros de Morelos contra el nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe fumar en espacios abiertos y cerrados, por lo que la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Griselda Hurtado Calderón afirmó que seguirán en la lucha.

Hurtado señaló que se desconocen los motivos de esta negativa y seguirán en la lucha jurídica, aunque admitió que no hay afectaciones hasta este momento.

La representación de la Canirac en Morelos considera que la prohibición provocará afectaciones de hasta un 25 por ciento en sus ventas con la propuesta de reformas al reglamento de la Ley general para el control del tabaco.

E informó que en días pasados el sector restaurantero sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud para conocer los nuevos lineamientos, pero llamó a socializar el tema a fin de que las medidas no sean rigurosas.

Dijo que trabajan de manera coordinada con las autoridades y acatan las normas, incluso, recordó que cuando se emitió la primera ley antitabaco, que establecía que no se podía fumar en espacios cerrados, hicieron modificaciones a los establecimientos para generar espacios abiertos lo cual generó gastos a este sector.

De acuerdo con la líder cameral las modificaciones a la ley, afectará de manera considerable a los restauranteros, debido a que también están prohibidos los cigarros electrónicos.

"Tenemos varios problemas en esta industria porque vamos saliendo de una pandemia y con esta nueva ley hay muchos restauranteros que les afectará, debido a que su clientela es consumidor de cigarrillos", dijo Hurtado Calderón.

Agregó que la Canirac buscará a los diputados locales para ver de qué manera pueden trabajar, sin mayor afectación, sin embargo, puntualizó, lo que sí afecta a los restauranteros es la implementación del programa Conduce sin Alcohol.

De igual forma, dio a conocer que para este 14 de febrero esperan un incremento de hasta un 40 por ciento en sus ventas con motivo del Día del amor y la amistad.

Dijo que el 14 y 10 de mayo son los mejores días para ese sector y esperan superar la meta a pesar de la inflación.