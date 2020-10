Niegan que migrantes sea riesgo sanitario para México

La caravana migrante que ingresará al país, proveniente de Centroamérica, no significa un riesgo sanitario para la población mexicana, aseguró Hugo López- Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

México, al ser una nación que respeta los derechos humanos, debe asistir a esta población, afirmó.

"Cuando se habla de migración y salud, hay que tener cuidado con una visión convencional, que es hacer un paralelismo entre migración y un riesgo entre la población residente. Las 2 mil 900 personas que pretenden ingresar al país, es improbable que contribuyan a un problema de salud pública para las personas mexicanas, en un país de derechos humanos como es México, estamos moral, legal y políticamente obligados a asistirles", dijo.

El subsecretario indicó que la caravana entrará por Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades sanitarias se coordinan con el Instituto Nacional de Migración (INM) para asistir su trayecto y apoyar a fin de que sea un tránsito ordenado y seguro.

"Son poco más de 2 mil 900 personas, entre 20 y 40 años, en un inició serán de nacionalidad Hondureña, pero no se descarta que provengan también de Guatemala, entrarán por Ciudad Hidalgo en Chiapas y también por la frontera de Petén, Guatemala, así como en Tabasco, estamos coordinados con el Instituto Nacional de Migración para asistir y facilitar que su proceso sea ordenado, seguro y vamos a proveer medidas que faciliten que estén en buenas condiciones".

Por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, aseguró que la desaparición de los fideicomisos no significa una reducción en los recursos destinados al desarrollo tecnológico ni a la innovación.

"Cuando se crearon estos fideicomisos se denunció que podían ser fuente de corrupción, por eso sorprende mucho que ahora que la 4T está consolidando y cerrando estos fideicomisos para tener un manejo más transparente, se critique, porque esto no implica que va faltar recursos para la ciencia. En este régimen, el desarrollo tecnológico y la innovación se están apoyando como nunca y se hace de manera más transparente, eficiente y eficaz".