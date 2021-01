Niegan registro de coalición a Morena-PT y NA en Guanajuato

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) negó el registro a la coalición "Juntos Haremos Historia en Guanajuato" integrada por Morena, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza Guanajuato para las elecciones de ayuntamientos y diputados locales en 2021, por no cumplir con los requisitos de ley.

En contra del dictamen, la dirigencia estatal del PT señaló que parece que el órgano electoral "responde a la obediencia de una consigna".

El IEEG se apresuró a dictaminar en sentido negativo la solicitud de registro de la coalición "Juntos Haremos Historia en Guanajuato", arguyendo cuestiones formales y con una interpretación sesgada de las disposiciones legales, aseveró.

Consideró que dictaminar la improcedencia del registro de la coalición fue "una decisión fast-track", acotó en un posicionamiento.

Adelantó que los partidos progresistas recurrirán a otras instancias electorales superiores para hacer valer la voluntad y el derecho de asociación.

Afirmó que los partidos integrantes de "Juntos Haremos Historia en Guanajuato" atendieron en tiempo y forma los requerimientos con base en las disposiciones legales.

El convenio de coalición de Morena-PT y NA plantea la postulación de candidaturas por el principio de mayoría relativa para diputaciones locales en 11 distritos electorales, así como para 23 de los 46 ayuntamientos de Guanajuato.

El Consejo General del IEEG resolvió que no es procedente el registro del convenio de la coalición parcial denominada "Juntos Haremos Historia" dado que no cumple con los requisitos establecidos en la ley, entre ellos el relativo a la plataforma electoral y programa de gobierno, el Consejo Nacional de Morena no aprobó la celebración de un convenio de coalición parcial para la postulación de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato; ni tampoco aprobó la plataforma electoral, ni el programa de gobierno de dicha coalición.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, no aprobó la celebración de un convenio de coalición parcial con Morena y Nueva Alianza Guanajuato; no se precisó el procedimiento para la selección de las candidaturas que correspondan a los partidos coaligados.

Por otra parte, el instituto aprobó la solicitud de convenio de coalición parcial "Va por Guanajuato" celebrada entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, que sí cumplieron con los requisitos legales para ir juntos.

La coalición PRI-PRD, de acuerdo al convenio, postularán candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en 12 distritos electorales y en 24 ayuntamientos, entre ellos Salamanca y Silao.