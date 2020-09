Nieto Castillo alista sexta denuncia contra Lozoya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, relacionada con el caso Odebrecht.

En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, afirmó que esta denuncia se relaciona con contratos que Pemex, durante la administración de Lozoya Austin, adjudicó a Odebrecht. Precisó que hasta ahora la unidad ha presentado cinco denuncias en contra del exfuncionario público.

"Se presentaron ya cinco denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos integrando una sexta relacionada con la adquisición, contratación con Odebrecht durante la etapa de la dirección del señor Lozoya, se presentará ante la Fiscalía General de la República", dijo.

Se trata de las denuncias por la compra de un astillero español, la adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, los sobornos de Odebrecht, robo de hidrocarburos en alta mar y lavado de dinero a través de la empresa Yacani, propiedad de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin.

Con la compra del astillero español se detectó que Pemex sufrió un daño de 50 millones de euros. En el caso de la empresa Yacani, Lozoya Austin fue denunciado por utilizar dicha entidad propiedad de su esposa, para adquirir una casa en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, con dinero supuestamente procedente de sobornos por parte de Altos Hornos de México.

Nieto Castillo precisó que, con relación a los sobornos de Odebrecht, la UIF presentó su denuncia con relación al modelo de triangulación de los recursos que llevó a detectar que los mismos llegaron a las manos de Lozoya Austin y sus familiares.

"En forma paralela estamos desarrollando todavía una investigación vinculada con el posible uso electoral [de los recursos], pero cabe señalar que esto ha sido aceptado incluso por el propio Emilio Lozoya, por Marcelo Odebrecht en su momento, y que ese fue el fin de la mayor parte de los recursos", indicó.

"Está asegurado que hubo una actividad ilícita de soborno, pero a quien le corresponderá determinarlo, evidentemente, va a ser a la Fiscalía General de la República y en su momento a los jueces. La función de la Unidad de Inteligencia Financiera es describir la ruta del dinero y ponerlo a consideración de las instancias legales competentes".

Inteligencia Financiera en el futbol. Nieto Castillo indicó que la Liga MX le solicitó revisar algunas empresas relacionadas con los equipos de futbol como parte del convenio que firmó en junio pasado para prevenir el lavado de dinero a través de este deporte.

El titular de la UIF dijo que hasta ahora han sido presentadas dos denuncias contra la Cooperativa Cruz Azul y que en el marco del convenio con la Liga MX se han realizado dos reuniones de trabajo en las que se acordó revisar si existen ilegalidades en las finanzas de este sector.

"Nos han pedido el apoyo para revisar a algunas personas morales, empresas relacionadas con equipos de futbol, estamos en la colaboración, no puedo dar datos en virtud del sigilo de las investigaciones, ya que en este caso en particular no se han presentado denuncias, salvo evidentemente las dos que me referí de la Cooperativa Cruz Azul", señaló.

Explicó que el convenio también abre las puertas a que la UIF, a petición de la Liga MX, revise a los futbolistas, empresas, promotores deportivos y otras personas físicas involucradas en el balompié mexicano.

En diversas ocasiones, el titular de la UIF se ha pronunciado por observar el futbol como una actividad de riesgo para el lavado de dinero.