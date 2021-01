Nieve deja atrapados a vehículos en carretera en Tecate

Una caravana de vehículos, entre particulares, buses y camiones de carga, forman una hilera de unos 5 kilómetros de distancia sobre la carretera entre los poblados de El Hongo y La Rumorosa, en Tecate, todos quedaron atrapados por la tormenta invernal que inició desde el lunes pasado y que obligó a las autoridades locales a cerrar el paso en esa vialidad.

Desde el domingo se advirtió a los habitantes de Baja California una disminución de temperaturas y condiciones de frío extremo derivado de una tormenta invernal impulsada por aire del Golfo de Alaska extendida sobre Estados Unidos que dejaría a su paso una sensación térmica de -5°C y caída de nieve en las zonas montañosas, en la semana.

Para el lunes, personal de la Dirección General de Seguridad en Carretera e Instalaciones ordenó el cierre la carretera en el tramo El Hongo- La Rumorosa, así como la carretera libre de El Cóndor, mientras que FIARUM se encargó del trayecto ascendente de la autopista Mexicali a Tecate.

Sin embargo, para el cierre, decenas de personas quedaron atrapadas sin poder salir de ninguno de los tramos. En algunos casos los vehículos terminaron cubiertos por la nieve y otros no pudieron continuar con su viaje, según la Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC) en Baja California, en fueron 180 rescatados.

Un equipo de rescatistas de la Cruz Roja, acompañados con equipo vehicular especializado "La Oruga", una especie de monstruo de metal con capacidad de andar sobre la nieve y carretera cristalizada, pudieron sacar parte de las unidades varadas para que las familias pudieran retirarse durante un lapso breve que se abrió la autopista.

Entre el martes y miércoles hubo viajeros que no pudieron salir. Ellos fueron enviados a un refugio temporal que fue habilitado en un salón ejidal, en Tecate. Ahí se mantienen alrededor de 10 personas que incomunicadas tras el cierre de la carretera, fueron atendidos por los rescatistas quienes además de atención médica también les ofrecieron comida.

El director Estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes, informó que la reapertura de la carretera será realizada en dos etapas, durante el transcurso del miércoles.

Para desalojar los vehículos varados entre La Rumorosa, la intención es liberar ese tramo para evitar riesgos, el llamado a la población es para no trasladarse a esas áreas hasta que pase la tormenta invernal.