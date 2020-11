Niña asesinada en Zacatecas, habría sido asfixiada: Fiscalía

El fiscal Francisco Murillo Ruiseco confirmó que el caso de la niña Sofía, de 12 años de edad, se investiga bajo el protocolo de feminicidio y reveló que la pequeña fue secuestrada, ya que tras su desaparición, a la familia se le pidió "una fuerte cantidad de dinero".

De igual manera, informó que, de acuerdo a los resultados forenses, se determinó que "la causa de muerte de la menor fue por asfixia con obturación de orificio respiratorio", además de mencionar que el cuerpo también presentaba signos de agresión sexual.

En un mensaje virtual, el fiscal informó que el 11 de noviembre se inició carpeta de investigación por la no localización de la niña, misma fecha en que su padre presentó denuncia formal, quien narró que la abuela de la menor la llevó a una tienda de conveniencia a realizar algunas compras, y al regresar al domicilio, la menor entró en su habitación, sin embargo, en dicho lugar la abuela ya no la encontró posteriormente.

Comentó que el mismo día de la desaparición, en el transcurso de la mañana, su padre recibió una llamada, donde le informaron que la niña estaba secuestrada y fue cuando le solicitaron una fuerte cantidad de dinero para su liberación, sin embargo, el fiscal refiere que el padre, hasta ese momento, desconocía en qué forma y en qué momento la menor salió del domicilio de su abuela.

Por ende, una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la noticia criminal, diferentes áreas de la Fiscalía de Justicia se unieron para trabajar de forma coordinada para la localización de la menor a través de diversas acciones, no solo en la entidad, dijo, sino también en los estados vecinos.

Francisco Murillo explicó que derivado de "numerosas diligencias de investigación desde el día de la desaparición" y de la puesta en marcha de un plan de trabajo para dar con el o los responsables del feminicidio, el domingo, cerca de las 15:00 horas en un camino de terracería que conduce de la colonia Abel Dávila, hacía la colonia Colinas del Río, se localizó el cuerpo de la menor en un lote baldío de Fresnillo.

También mencionó que, en el procesamiento del lugar de los hechos, se han obtenido, entre otras cosas, tanto el hallazgo de la menor, así como una bolsa color café, un celular, un par de recibos de una tienda de conveniencia, un par de tenis en color blanco, un cubrebocas y unos lentes.

Por ello, aseguró que con los datos de prueba obtenidos y con las muestras e información recabada hasta el momento, se comprometía a que la Fiscalía de Zacatecas "no descansaría hasta en esclarecer los hechos a la brevedad", tras asumir dicho compromiso en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.