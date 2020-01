Niña mata a su padre con un hacha por defender a su mamá

Valeria "N", niña de 13 años, atacó con un hacha a su padre y lo mató, sin embargo, las leyes de protección a menores evitaron que fuera detenida más de 24 horas y quedó en libertad, tras confesar que lo hizo en defensa de su madre, Clemencia.

Cansada de la violencia familiar que vivía en casa, Valeria "N", del municipio de Huimanguillo, Tabasco, decidió golpear a su padre, cuando éste golpeaba a su mamá, quien ya había sido señalado por los vecinos de agredir a la mamá de la menor.

Clemencia, con ayuda de familiares, intentó hacer creer a la autoridad que la muerte del hombre había sido un suicidio, sin embargo, no pudieron engañar a los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes llegaron al lugar de los hechos y notaron que la víctima presentaba una lesión en la cabeza, característica ajena a un ahorcamiento.

De acuerdo con las autoridades, la menor denunció un intento de violación por parte de su progenitor y, por ello, al intervenir su madre para evitar este hecho, el hombre la golpeó y Valeria "N" para defenderla tomó el hacha y lo agredió causándole la muerte.

Valeria no puede ir a prisión porque la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes señala que "las medidas de privación de la libertad sólo se podrán imponer a mayores de catorce años", detalló su abogado.

"Debe, ser puesta a disposición de especialistas para su recuperación, por el impacto que le causó el hecho criminal, porque si bien es cierto que tendrá que quedar en libertad, si demuestra legítima defensa, es necesario que reciba terapias psicológica y que el gobierno la apoye para ver lo que está pasando en el seno familia", señaló.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reconoció que el delito de violencia familiar no ha podido disminuirse en lo que va de su sexenio, por lo que planteó la necesidad de una cruzada estatal para la recuperación de los valores.