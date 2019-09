Niña pide ayuda para que sus padres no vayan a la cárcel

Con una carta dirigida al gobernador del estado, Javier Corral, y con la promesa de obtener muy buenas calificaciones, la niña Sofía intentó ayudar a sus padres y evitar que estos fueran a la cárcel, no obstante, este martes Claudia Ivonne y Miguel Alberto, padres de la menor, quedaron sujetos a proceso penal por el presunto delito de despojo.

Durante la realización del desfile de Independencia en la ciudad de Chihuahua, Sofía, alumna de cuarto grado en la escuela Margarita Maza de Juárez, se acercó al mandatario estatal y le entregó una carta en la que le pide intervenir para que sus padres no vayan a la cárcel por invadir una vivienda abandonada y que, por el contrario, les ayude para que puedan comprarla.

"Necesito su ayuda, mis papás estarán mañana ante el Juez sólo por querer comprar una casita para mí y mis hermanos, el Sr., de Pensiones no se las quiere vender y los quiere meter a la cárcel... le prometo buenas calificaciones si les venden la casita a mis papás", señalaba la carta que la menor le entregó a Corral Jurado.

Este martes se realizó la audiencia para definir el futuro de cuatro personas que fueron denunciadas por invadir viviendas del fraccionamiento de Pensiones Civiles, se trata de Claudia Ivonne García y Miguel Alberto Medina, padres de Sofía, así como de Juan Manuel B. y Guadalupe P., mismos que están buscando comprar las viviendas que inicialmente habitaron de forma ilegal.

Asimismo, otras 9 personas en una situación similar, optaron por comprometerse a regresar dichas casas habitacionales a más tardar el 30 de septiembre, sin embargo, lo imputados se negaron a entregarlas pues están buscando la adquisición de las mismas.

A pesar del intento de Sofía para ayudar a sus papás, la juez Delia Valentina Meléndez Olivas señaló que existen elementos suficientes para realizar una investigación en contra de estas cuatro personas y los declaró sujetos a proceso penal por el presunto delito de despojo.