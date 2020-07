Ningún implicado en el caso Odebrecht en México está preso

Mientras en países como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil, altos funcionarios gubernamentales han sido encarcelados o están sujetos a juicio penal por el caso Odebrecht, en México, de las cinco personas relacionadas a la red de corrupción de la constructora brasileña, sólo una está vinculada a proceso pero ninguna está en la cárcel.

De esas cinco personas, contra las que existen órdenes de aprehensión, sólo uno es exfuncionario gubernamental: Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y a quien, por Odebrecht, se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Aunque Lozoya Austin llegó a México el pasado 17 de julio, extraditado desde España, la Fiscalía General de la República (FGR) no lo ha puesto a disposición del juez en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte que lo requiere, pues por razones médicas fue internado en el Hospital Ángeles del Pedregal.

También existen órdenes de aprehensión en contra de su mamá, Gilda Margarita Austin y Solís; su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin; su esposa, Helene Marielle Eckes y de Nelly Maritza Aguilera Concha, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

De todas ellas, sólo Gilda Margarita Austin, de 71 años, fue detenida en julio de 2019 en Alemania, extraditada en noviembre de ese año y al pisar suelo mexicano, la FGR la presentó ante el juez de Control, quien la vinculó a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero por más de 7 millones de pesos.

Sin embargo, la mamá de Lozoya Austin no se encuentra en la cárcel, pues su defensa logró que el juez le decretara arraigo domiciliario.

De acuerdo con la causa penal 261/2017, la mamá de Lozoya Austin es señalada por recibir 185 mil dólares provenientes de los supuestos sobornos que Odebrecht entregó al exdirector de Pemex a cambio de contratos de obra pública.

Su hermana, su esposa y Nelly Maritza Aguilera Concha permanecen prófugas. A la primera, la FGR la señala por recibir en sus cuentas bancarias dinero de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

A Helene Marielle se le acusa de utilizar un millón 200 mil dólares para adquirir una casa en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, que se presume provienen de los sobornos.

Dicho dinero fue pagado a Nelly Maritza Aguilera Concha, quien aparece en el contrato de compraventa como vendedora del inmueble de Ixtapa, razón por la que también se le relacionó con el blanqueo de los recursos de Odebrecht.

Ayer, en videoconferencia organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta, destacó que el caso Odebrecht es un ejemplo emblemático de corrupción y reprochó que en México sólo un exfuncionario ha sido señalado por el caso: Emilio Lozoya.

El subsecretario confió en que los testimonios de Lozoya Austin permitirán conocer quiénes estuvieron involucrados en la red de corrupción de la constructora brasileña.

Uno de los casos emblemáticos relacionados con la corrupción es el de la empresa Odebrecht, la constructora brasileña donde están implicados más de nueve países, incluidos varios de América Latina, dijo.

"En este momento no hay más personas implicadas [además de Emilio Lozoya], cuando en prácticamente todos los países no sólo hubo personas involucradas, sino sentenciadas por estos hechos de Odebrecht", subrayó.

Van por comparecencias. La FGR busca citar a comparecer a los exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex por el caso Agro Nitrogenados.

Fuentes federales confirmaron que la fiscalía solicitará la comparecencia de los exsecretarios: Ildefonso Guajardo, de Economía; Pedro Joaquín Coldwell, de Energía, y Luis Videgaray, de Hacienda y Crédito Público, para entrevistarlos sobre la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Por este caso, hay órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos México, S. A. (AHMSA), empresa que vendió Agro Nitrogenados a Pemex, supuestamente a sobreprecio, y contra el exdirector de la petrolera, Lozoya Austin.

Ancira Elizondo está sujeto a proceso de extradición en España y Lozoya Austin fue extraditado el pasado 17 de julio y se encuentra hospitalizado por un cuadro de anemia.

De acuerdo con fuentes consultadas, el Ministerio Público de la Federación busca citar a comparecer a los exintegrantes del Consejo de Pemex que podrían haber autorizado la compraventa de la planta de fertilizantes pese a las advertencias de que llevaba 14 años inactiva.