Ningún rector se encuentra a salvo en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, quien hace unos días fue encarcelado por presunta posesión de drogas, representa un mensaje inquietante sobre la vulnerabilidad que tiene cualquier titular de una institución de educación superior en el país.

Hace unas semanas, Sandra Laffon Leal, rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, ubicada en ese estado gobernado por la morenista Layda Sansores, comenzó a ser presionada por autoridades de esa administración estatal para que deje su cargo, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Ella también nos ha manifestado en varias ocasiones que está recibiendo presión del gobierno del estado para presentar su renuncia a la universidad. Me dice que su Consejo Universitario está apoyándola y está claramente en contra de cualquier injerencia a la autonomía. Este lunes vamos a tener una reunión".

A su juicio, "estos hechos no son más que un mensaje, muy inquietante, sobre la vulnerabilidad que tiene cualquier titular de una institución de educación superior que tenga una relación incómoda con el gobernante de su estado".

González Placencia externa su preocupación por los hechos que han surgido de rectores de universidades autónomas que están a punto de concluir con su mandato y desde el poder se crean condiciones adversas para sacarlos de la jugada y así designar a su sucesor, como es el caso de Campeche y en otras entidades del país.

Dice que hay casos en los que la defensa de la autonomía universitaria provoca rispidez con el gobierno, y señala que sucesos como ese se han visto en universidades autónomas de Zacatecas y Sinaloa, donde las presiones y conflictos han obligado a rectores a dejar sus cargos.

"En el caso del doctor José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, sabemos que existieron antecedentes en la relación con la gobernadora y que hubo encontronazos por la defensa de la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche", indica.