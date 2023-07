Ninguna persona atrapada en elevador de hospital está lesionada: IMSS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL). - El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las ocho personas que quedaron atrapadas este jueves por la tarde, en el elevador del Hospital General Regional no. 46, en Guadalajara, salieron ilesas.

"Se informa que alrededor de las 18:00 horas, un elevador del HGR No. 46 del IMSS en Guadalajara suspendió la operación en el piso 9", explicó por medio de la cuenta de Twitter del instituto.

Detalló que los afectados fueron seis derechohabientes y dos trabajadores, que quedaron retenidos durante 10 minutos.

"No hubo lesionados, todas las personas salieron ilesas", afirmó el IMSS en su mensaje en redes sociales.

Señaló que cuando se suspendió la operación del elevador, el personal del hospital activó protocolos de seguridad y se reportó a Protección Civil.

"A la par, las personas retenidas marcaron al 911 y forzaron la puerta para salir a través del plafón, ya que se había detenido en entrepiso", expuso.

Sin dar más detalles, el Seguro Social indicó que seguirá informando los detalles y avances de la revisión de este suceso.

Caso de Aitana, la niña prensada. Este accidente en el elevador del HGR en Guadalajara se dio sólo 17 días después del percance que causó la muerte de Aitana, una menor de seis años de edad, en el elevador del Hospital General de Zona 18, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Esto a pesar de que el director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó dos días después, el 12 de julio, que tomaría las medidas necesarias para que no se volviera a repetir un caso similar en ninguna unidad médica del Seguro Social en el país.

"Nuestro compromiso está en revisar y en perfeccionar todos los procedimientos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar que un hecho como éste nunca jamás vuelva a ocurrir", dijo Robledo Aburto.