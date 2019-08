¡Ninis con sueldo, pasantes sin presupuesto!, reclaman

Ciudad de México.- "¡Ninis con sueldo, pasantes sin presupuesto!", "¡Pasantes sin plaza, salud sin esperanza!", "¡En salud, no a la austeridad!" fueron las consignas de los más de 100 pasantes de Medicina que marcharon desde el Zócalo capitalino hasta la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir que los recortes al sector no afecten sus becas, que les garanticen seguridad en su pasantía y un nuevo modelo de servicio social.

Desde las 10:00 horas de este jueves, los jóvenes empezaron a llegar al corazón del Centro Histórico para realizar su marcha.

Con los puños apuntando al cielo y entonando los característicos "goyas" y "huelums", los pasantes formaron una columna y acordaron no romper filas hasta llegar a la Secretaría de Salud. En su camino no dejaron de gritar: "¡Pasantes seguros por un mejor futuro!", ni de levantar pancartas que decían: "La salud no es una mercancía, es un derecho humano que defiende Enfermería" y "No a la austeridad".

El pasante Andrés Quintero anunció que el paro de labores se levantaba debido a la pronta respuesta de la secretaría; sin embargo, enfatizó que "no sólo pedimos recursos para las becas, sino también mayor seguridad en los centros rurales y buenas condiciones para laborar".

Marchan en entidades

Médicos pasantes que realizan su servicio social en Puebla, Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca marcharon por dichas entidades para protestar contra los recortes a las becas que reciben, además de exigir un mejor trato en los hospitales y seguridad durante su pasantía.

En Aguascalientes, estudiantes de Estomatología, Nutrición y Terapia Física se unieron a la movilización nacional, así como en Hidalgo y Puebla, donde exigieron mejores condiciones.