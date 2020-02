Niño busca a su perra salchicha con dibujo en Toluca

Adriana, madre de José Miguel, contó que su hijo está triste porque el pasado 3 de febrero se perdió "Estrella", una perra Dachshund (salchicha) que el menor de 11 años tenía y consideraba "su amiga".

La mujer indicó a EL UNIVERSAL que ese día la familia salió de viaje al Museo del Virreinato de Tepotzotlán, y dejó al animal de compañía en casa.

Esa ocasión, la hija mayor de Adriana no asistió al viaje debido a que trabajó y fue la última en ver al animal; sin embargo, al día siguiente del paseo, se percataron que "Estrella" ya no estaba.

La madre de José Miguel comenzó a preguntarle a los vecinos si no habían visto a la perra y ellos le dijeron que no.

El menor le pidió a su progenitora que buscaran a su animal de compañía, pero Adriana no tenía ninguna foto del salchicha. "Nunca le pudimos sacar una foto y le dije (a mi hijo): '¿cómo lo vamos a buscar?' Era el problema, y dijo: 'No hay problema, mamá, yo lo dibujo'".

Así, José Miguel dibujó a "Estrella", con largas orejas, nariz reluciente y con la palabra "salchicha" escrita arriba de ella. "Se busca. ($$$)", dice el cartel coloreado con lápices, "se llama estrella".

Adriana comentó que una característica particular de la perra es que "tiene cinco dedos en las cuatro patas" y que es de color café, "así, como está en el dibujito".

La familia, que reside en la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan, en Toluca, comenzó a pegar los carteles en sitios muy concurridos de su localidad: en una papelería, en una tortería, en la miscelánea y en una iglesia.

La madre de familia comentó que han recibido respuestas por parte de las personas, pero que las características de los perros que encuentran no coinciden con las de "Estrella". "Luego nos dicen que vieron un salchicha negro, un salchicha que tiene una mancha blanquita en frente o un salchicha que encontraron con un suetercito", comentó.

Con autorización de su mamá, José Miguel dijo a El Gran Diario de México que todos en su hogar extrañan mucho a la perra, e incluso recuerda que jugaba con ella a la pelota.

"Mis gatos la buscan mucho", dijo el menor, quien añadió que además de tener a "Estrella", tiene cuatro gatos y unos peces. "Adoro los animales", finalizó.