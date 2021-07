Niño de 3 años muere tras ser atacado por un pitbull en Querétaro

Un niño de tres años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull, la noche de este lunes, en el barrio La Loma, en Pinal de Amoles, municipio ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro.

Los hechos ocurrieron en el hogar del infante. El can se encontraba en el lugar porque había sido llevado por sus propietarios para cruzarlo con una perra, propiedad de la familia del menor.

De acuerdo con testigos, "el menor se acercó al perro en un descuido de sus padres, por lo que su familia nada pudo hacer para detener la agresión".

La muerte del menor fue notificada a la Fiscalía del Estado de Querétaro; sin embargo, la dependencia dio a conocer que no hay delito qué perseguir, puesto que el can se encontraba bajo el resguardo de la familia del menor.