Niño de Huixquilucan cobró salario por ser alcalde por un día

A sus ocho años de edad, Santiago ya cobró su primer salario y fue de 2 mil pesos, por presidir la sesión de Cabildo de este ayuntamiento, luego de que ganó un concurso realizado en escuelas de este municipio para ser presidente municipal por un día.

Santiago Farid cursa el tercer año de primaria en la escuela pública "Guadalupe Victoria", en la comunidad marginal de San Jacinto, donde ha mantenido un promedio de 9.5

Pese a provenir de una comunidad de la zona tradicional, Santiago presidió la sesión de Cabildo de uno de los municipios donde se registra el Ingreso Per Cápita más alto del país.

Con su voz de niño y una gripa que no evitó que ocupara el asiento de la presidencia municipal, que por un día le cedió el alcalde panista Enrique Vargas del Villar, Santiago recomendó a los huixquiluquenses ayudar a la gente, evitar el peligro, no tomar alcohol y regresar a sus casas de día.

Además de su salario de 2 mil pesos, por haber trabajado como alcalde, Santiago recibió un premio de 3 mil pesos y una tablet, por ganar el concurso para ocupar el cargo entre niños de escuelas primarias de Huixquilucan.