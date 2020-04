Niño dibuja a López-Gatell como súper héroe y se vuelve viral

La popularidad de Hugo López-Gatell, el vocero de los esfuerzos federales en México en contra del coronavirus, cada vez es más patente. Si bien este miércoles una revista del corazón lo catalogaba como un "rockstar inesperado de la 4T", hoy jueves se volvió viral el dibujo de un niño de nueve años donde el doctor luce como un súper héroe.

Con un par de armas futuristas que lanzan gel antibacterial López-Gatell luce con un rostro duro al decir su ya clásica expresión "Quédate en casa", enfundado en un traje color amarillo, con casco incluido. León Gutiérrez, de Malinalco, Estado de México, es el autor de la obra, que poco a poco gana retuits en la red social. La madre del menor, Liliana Gutiérrez compartió el dibujo a tráves de Twitter.

León, de 9 años, contó a EL UNIVERSAL que es fan del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y que, en compañía de su mamá, ve las conferencias diarias del funcionario.

"Pienso que todo lo que dice tiene mucho sentido y es muy impresionante todo lo que sabe y piensa", explicó. Además, aseguró que ha seguido al funcionario desde hace ya tiempo, "desde que comenzó la emergencia por el Covid".

León Gutiérrez dijo admirar todo lo que sabe el funcionario: "Es muy importante lo que dice, le sabe mucho a todo y es experto en pandemia". El menor de 9 años contó que se le ocurrió crear el personaje de súper héroe para acabar con el coronavirus. "Se me ocurrió hacer el dibujo, batallas de personajes de quien gana y dijimos Gatell vs el Covid, se nos ocurrió un súper héroe", comentó respecto a su creación. Un par de horas de ser publicados, los dibujos ya contaban con mil 800 me gusta en dicha red social.