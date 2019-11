Niño fallece electrocutado en Yucatán

Una familia que aún no salía del duelo de perder a un niño hace unos meses, se volvió a vestir de luto con el fallecimiento de un pequeño de apenas cuatro años de edad a consecuencia de una descarga eléctrica, hecho que ocurrió en la comisaría de Tesoco, en el municipio de Valladolid al oriente del estado de Yucatán.

El menor de cuatro años regresó de la escuela y se puso a jugar, pero no contaba la familia que había un cable sin aislante cerca de él. El infante se lo llevó a la boca y de inmediato recibió una fuerte descarga eléctrica que le produjo su muerte.

La madre, quien se encontraba a unos metros de su hijo, inmediatamente salió a la calle a pedir ayuda. Una doctora fue la primera en llegar, pero lamentablemente sólo confirmó el fallecimiento del menor. Minutos más tarde llegó una ambulancia y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes de igual forma, ya no pudieron hacer nada ante el deceso del infante.

Se acordonó la zona en espera del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

La familia del menor sufrió así una nueva tragedia, ya que hace apenas 5 meses falleció otro de sus hijos al caer dentro de un sumidero de nixtamal. En aquella ocasión, el menor, de alrededor de 8 años, jugaba en el patio de un predio ubicado en la calle 11 por 12 cuando cayó a la fosa, por lo que un golpe en la cabeza le provocó la muerte.