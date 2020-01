Niño pide torta de milanesa a los Reyes Magos y se vuelve viral

Una carta a los Reyes Magos ha generado revuelo en redes sociales debido a que un niño pidió, entre otras cosas, una torta de milanesa.

Una fotografía de la carta fue publicada en Facebook por Jacqueline, hermana del menor, a quien le pareció muy graciosa la lista de obsequios que su hermano esperaba recibir la mañana del 6 de enero. "La carta de reyes de mi hermano, 100% real, no fake", escribió.

"El sábado, mi hermano aún no hacía su carta, así que mi mamá lo presionó para hacerla", explicó a EL UNIVERSAL. Añadió que el menor se encontraba muy nervioso por la premura con la que escribía su carta a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Un control para un videojuego, una torta de milanesa, una muda de ropa y un gato fueron los deseos del niño oriundo de Guerrero para este Día de Reyes. De acuerdo con lo expuesto por Jacqueline, el menor es fanático de las tortas de milanesa de un puesto frente a su casa.

Agregó que ese alimento es habitual en su lista anual de peticiones para los Reyes Magos desde que éste era muy pequeño.

"Desde chiquito pedía su torta a los Reyes, pero ya tenía tres años que no lo hacía, y este año, por el nervio quizá, volvió a hacerlo", dijo Jacqueline, quien presenció el momento en el que su hermano escribió la lista de regalos.

Al día siguiente, aunque el niño no encontró el gato que pidió, sí halló el control para el videojuego, la muda de ropa y la torta de milanesa.

La publicación ya cuenta con más de 7 mil reacciones y ha sido compartida por 17 mil usuarios de Facebook.