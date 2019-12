Niño regala dinero que ganó en lotería a hombre de la tercera edad para comprar tacos

Por medio de Facebook, Karen, una madre originaria de Uruapan, Michoacán, dio a conocer el noble gesto que su hijo de 8 años tuvo con un vendedor de dulces que se encontraron en una taquería, lo que ocasionó que en menos de 24 horas, la historia se hiciera viral.

El jueves por la noche, el pequeño Adalid y su madre acudieron a una taquería a cenar. Venían de casa de su abuelita, en donde habían jugado lotería y Adalid había ganado 70 pesos.

Mientras cenaban, el pequeño de ocho años notó que un hombre de la tercera edad intentaba vender a los comensales unas paletas de bombón, rechazado una y otra vez.

"Vi cómo el viejito llegaba a vender y nadie le compraba. Se veía muy triste y hambriento", contó el niño michoacano a EL UNIVERSAL, quien tras presenciar esa escena se apresuró a sacar sus 70 pesos y dárselos al comerciante para que pudiera comprarse algo de comer.

"Cuando le di el dinero vi que sólo se compró un taco, así que le pedí a mi mamá que si podíamos comprarle más para que cenara bien", explicó Adalid. Su madre accedió a tal petición y el hombre, agradecido con Adalid y su madre, se comió dos tacos de bistec y uno de chorizo; esto a la vez que el pequeño vigilaba que le sirvieran antes al vendedor que a ellos.

Mientras el comerciante degustaba sus tacos, no pudo evitar derramar algunas lágrimas de felicidad, acto del que Adalid se percató.

"Yo lloré porque lo vi llorar. Vi cómo se limpiaba las lágrimas. Cuando terminó me dio las gracias y un abrazo", dijo el pequeño, aún conmovido.

Por su parte, Karen, la madre de Adalid, dijo que aunque su hijo siempre se ha caracterizado por tener un gran corazón, le impresionó que le quisiera dar todo su dinero, pues al salir de casa de su abuelita, asegura, el infante se encontraba muy emocionado por su premio e incluso "ya tenía planes de dónde y cómo se lo quería gastar".

No obstante, Karen celebró que Adalid tenga este tipo de iniciativas y que esté aprendiendo los valores que tanto ella como su esposo, procuran inculcarle.

"Como mamá me llena de alegría. Cuando lo vi acercarse al señor para darle el dinero, se me apachurró el corazón porque nadie le dijo nada, a él le nació hacerlo", afirmó la madre.

La publicación de Karen ya tiene más de 120 mil reacciones y ha sido compartida más de 60 mil veces, algo que la michoacana aseguró "jamás se imaginó", sin embargo, dijo estar agradecida con tantos mensajes de apoyo por parte de los internautas.

Pese a que ni Adalid ni Karen saben cómo se llama el vendedor, el estudiante de tercer grado de primaria, dijo que le gustaría volver a verlo "para ayudarlo otra vez", razón por la cual, la familia irá este fin de semana a buscarlo, según afirmó la madre.