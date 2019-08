Niño se lleva gran sorpresa al recoger juguete olvidado en un hotel

Un niño de dos años olvidó a su muñeco favorito en el hotel en el que se hospedó con su familia durante sus últimas vacaciones, en la ciudad de Los Mochis. Sin embargo, tres semanas, después el juguete le fue devuelto al padre de una manera poco convencional. El muñeco en cuestión, era el famoso vaquero "Woody", el cual, aunque ya no tiene brazos, "Damián lo ama con todo su corazoncito" según lo expresado por el padre del niño, Alejandro Castro, en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con Alejandro, al regresar a Culiacán, su ciudad de origen, y darse cuenta que no estaba el muñeco, se apresuraron a marcar al hotel para pedir que lo guardaran y recogerlo en su próxima visita.

Este martes el padre regresó a Los Mochis por cuestiones laborales, y lo primero que hizo fue preguntar por el juguete de su hijo, a lo que los empleados del hotel dijeron no tenerlo a la mano y aseguraron lo dejarían en su habitación. Cuando Alejandro regresó a su cuarto, vio una lata de cacao en polvo en la mesa, con una nota en la que se leía: "Esta no es una lata de chocolate normal, contiene algo que te hará muy feliz"; la lata estaba, además, acompañada de una insignia de comisario, característica del conocido personaje de Disney-Pixar.

Al abrir la lata, Alejandro se encontró con el juguete de su hijo envuelto en papel de color y acompañado de una serie de fotografías protagonizadas por el mismo muñeco. "Había muchas fotos de Woody en sus vacaciones, en las que se veía solito y triste sin Damián" explicó el padre.

En ese momento, Alejandro llamó a su esposa por videollamada para que lo comunicara con Damián y enseñarle la sorpresa. "Cuando vi la reacción de mi niño al ver que su muñeco se fue de vacaciones y que pronto lo tendría de regreso, wow... esa alegría no la venden en ningún lado". Aunque Damián todavía no se reencuentra con su muñeco en persona, pues su padre regresa a Culiacán hasta el día de mañana, la publicación difundida en Facebook por Alejandro, ya tiene más de 200 mil reacciones, 19 mil comentarios y ha sido compartido alrededor de 90 mil veces.