Niños, en shock y sin hablar tras volcadura en la carretera México-Toluca

La volcadura de un autobús en la carretera México-Toluca este martes por la madrugada trajo otras consecuencias, además de 15 fallecidos y 22 lesionados, al menos cinco niños que recibieron atención médica en hospitales mexiquenses no pudieron dar sus datos de sus familiares, por lo que permanecieron solos durante sus primeras horas internados.

Alrededor de las 2:30 horas un grupo de excursionistas provenientes de Acapulco con dirección a Jalisco, a bordo de un autobús de la empresa Futura Select, vivieron la peor tragedia de su vida, dijeron; pues la velocidad a la que circulaba la unidad combinada con la humedad de la carpeta asfáltica provocaron que se volcara a la altura del kilómetro 37 de la carretera.

En el lugar quedaron dispersos no sólo las pertenencias de las familias, sino los cuerpos sin vida de algunos pasajeros.

Entre los lesionados hubo varios niños que iban a bordo, junto a sus padres o familiares, quienes fueron trasladados en alguna de las 10 unidades de la Cruz Roja, del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) o de Protección Civil de Ocoyoacac y de Toluca que acudieron al auxilio de los accidentados.

Tras las primeras horas del incidente, algunas personas se organizaron a través de las redes sociales para localizar a los familiares de los menores, quienes debido al shock en el que se encontraban no pudieron dar sus datos personales, pero que ya recibían atención médica. También apoyaron a los adultos para localizar a sus hijos o sobrinos.

La señora Alejandra Contreras comentó que se detuvo a ayudar en la carretera, en el lugar atendió a dos niñas y un niño que no lograron decir sus datos ni el nombre de sus padres.

"Nos quedamos muy preocupados porque vimos a una de ellas muy grave, dijo que se llamaba Zoé. Gracias a las redes sociales encontramos a su tía Elizabeth, quien nos dijo que buscaba a tres niños más, dos de ellos hermanos de la chiquita que auxiliamos. Nosotros vimos que las ambulancias trasladaron a todos, pero algunos de los niños no podían decir su nombre, estaban muy asustados", platicó.

Con base en datos del Instituto de Salud del Estado de México, en hospitales estatales recibieron a ocho niños, uno de ellos llegó muerto y hubo uno que pese a la gravedad de sus lesiones buscaba a sus familiares.

Según lo informado por el sector salud, en el Hospital Nicolás San Juan atendieron a 10 lesionados, cinco eran menores de edad: uno de cuatro años y otro de nueve años fueron reportados como muy graves; uno más de 14 años estaba muy delicado; otro de nueve años, delicado, y uno de cinco años estable. El resto, tres mujeres y dos hombres, todos delicados, tres más fueron dados de alta voluntaria.

Al Hospital para el Niño fueron trasladados dos menores, uno de ellos llegó muerto y otro de 10 años con una lesión en la pierna derecha, parálisis cerebral y buscaba a sus familiares.

En el Hospital General Regional 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron atendidas cuatro personas: una mujer de 47 años, reportada como grave; dos hombres de 20 años muy grave, y un niño de 14 años, estable.

Mientras que en el Centro Médico Adolfo López Mateos recibieron a cinco: tres mujeres y dos hombres, una de ellas de 25 años que falleció debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Además, el paciente que fue atendido en el Hospital de la 22 Zona Militar fue trasladado al Hospital Central Militar de la Ciudad de México, debido a la gravedad de sus lesiones.

Alejandra Contreras narró que en la carretera estaban dispersos muertos y heridos, las pertenencias de los excursionistas y por la hora pocos automóviles se detuvieron a ayudar: "Nunca había visto algo así, lo que más preocupaban eran esos niños y adultos que tenían miedo de que nos acercáramos algunas personas, porque creían que los íbamos a robar, pero buscaban desesperados a sus hijos o sobrinos".