logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Fotogalería

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes

La gobernadora confirma la decisión de Nissan de trasladar su planta a Aguascalientes

Por El Universal

Agosto 06, 2025 05:00 p.m.
A
Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes

CUERNAVACA, Mor. (EL UNIVERSAL).- El corporativo Nissan respondió a la misiva del gobierno de Morelos sobre la petición de mantener su planta en esta entidad y, de acuerdo con la gobernadora Margarita González Saravia, la transnacional mantiene su decisión de trasladar su planta al estado de Aguascalientes.

"Ya tuvimos la respuesta el día de ayer de parte del CEO de Nissan a nivel mundial y ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes, pero a través del Gobierno Federal, el licenciado Marcelo Ebrard, tuvimos una reunión ayer para ver la posibilidad de tomar a Morelos como un estado prioritario para la inversión, cuestión que sí se va a hacer", dijo la gobernadora.

Al concluir la instalación del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Morelos, la gobernadora afirmó que ya tiene identificadas algunas empresas que pueden generar inversiones en Morelos, como Amazon para fortalecer la industria fílmica en la entidad. De lo que se trata, afirmó, es buscar nuevas economías para el estado, en coordinación con el gobierno de México.

Ayer la gobernadora y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunciaron el Foro "Ciencia y Tecnología para la Sociedad 2025" (STS Forum, por sus siglas en inglés) en su edición para México, América Latina y el Caribe, los próximos 4 y 5 de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En presencia de Yu Serizawa, directora general de Asuntos Internacionales del STS Forum, de autoridades federales y diplomáticas, la mandataria estatal subrayó que este espacio internacional impulsará el diálogo, la cooperación científica y el intercambio de conocimientos en temas estratégicos como salud, transición energética, innovación, propiedad intelectual, emprendimiento tecnológico y cambio climático.

Y recordó que Morelos cuenta con más de 40 centros de investigación, universidades e institutos de alto nivel que han colocado al estado como un referente nacional e internacional en desarrollo científico.

"Una de nuestra prioridades es atraer la inversión de industrias con base tecnológica y también, aplicar en beneficio de la población los avances científicos desde el ámbito del servicio público, es por ello que apoyamos con entusiasmo la iniciativa del secretario de Economía, Marcelo Ebrard para traer a México y particularmente a Morelos este foro que tradicionalmente se celebra en Japón y que hoy tendrá lugar en una edición especial para América Latina y el Caribe en nuestro estado; Morelos los espera con los brazos abiertos", expresó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes
Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes

Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes

SLP

El Universal

La gobernadora confirma la decisión de Nissan de trasladar su planta a Aguascalientes

Andrés Filomeno El Monstruo de Atizapán es ingresado al hospital
Andrés Filomeno El Monstruo de Atizapán es ingresado al hospital

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital

SLP

El Universal

Andrés Filomeno Mendoza Celis, alias el Monstruo de Atizapán, es hospitalizado en Adolfo López Mateos debido a una estenosis traqueal.

Debate en la Comisión Permanente sobre los nexos de Adán Augusto
Debate en la Comisión Permanente sobre los nexos de Adán Augusto

Debate en la Comisión Permanente sobre los nexos de Adán Augusto

SLP

El Universal

El PAN y Fernández Noroña protagonizan una discusión por la modificación del orden del día en la Comisión Permanente. ¿Qué sucedió en la sesión?

Omar García Harfuch suma a José Luis Rodríguez Díaz de León a su equipo
Omar García Harfuch suma a José Luis Rodríguez Díaz de León a su equipo

Omar García Harfuch suma a José Luis Rodríguez Díaz de León a su equipo

SLP

El Universal

José Luis Rodríguez Díaz de León agradece la confianza de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch al sumarse a la transformación por la paz y la justicia