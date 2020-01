NL con infraestructura para atender eventual brote de coronavirus

Nuevo León cuenta con 500 camas hospitalarias de cuidados intensivos, de un total de más de diez mil existentes en la entidad, que pueden ser utilizadas en caso de que se presente un brote del nuevo coronavirus generado en la provincia de Wuhan, China, aseguró el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Asimismo, el funcionario estatal señaló que para atender alguna contingencia como la mencionada, el estado tiene infraestructura y un gran recurso humano de médicos especialistas infectólogos e intensivistas, así como enfermeras, que se han formado en universidades de prestigio como la UANL, el Tec, la UDEM, la Universidad del Valle de México y la Universidad de Montemorelos.

"Estamos preparados y he hablado con todos los directores de los hospitales para decirles que me ayuden si llegamos a tener algún brote del virus", comentó el doctor de la O, y explicó que el tratamiento de la enfermedad es de acuerdo a los síntomas que son similares a los de otras enfermedades respiratorias, y así, se darían medicamentos para bajar la fiebre o proporcionar una fuente suplementaria de oxígeno si se presentan dificultades para respirar.

Serán las propias defensas del organismo las que van a actuar para eliminar el virus, por lo cual se recomienda consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, hidratarse adecuadamente. Asimismo, deberá aislarse al paciente por dos semanas y estar vigilando a todos los que hayan tenido contacto con el enfermo.

Reconoció que todavía no se puede señalar cuál es más peligroso entre el virus de la Influenza H1N1 y el coronavirus de China, y comentó que el brote de la influenza de 2009, dejó un gran aprendizaje que ahora se puede aprovechar para enfrentar una eventual epidemia con la participación de gobierno y sociedad.

Expuso que una primera estrategia de prevención es el lavado frecuente de manos, que no sólo ayudaría a evitar enfermarse con el nuevo coronavirus y cualquier enfermedad respiratoria, sino también de padecimientos gastrointestinales.

Además, expresó, se debe insistir en que la forma correcta de toser o estornudar es voltear hacia otro lado de donde haya personas, o cubrirse boca y nariz con el ángulo interno del brazo, no con la mano como mucha gente acostumbra, ya que si esa persona tiene un virus contagiará a quienes salude, si éstas se llevan la mano a la boca, la nariz o a los ojos.

El Secretario de Salud recomendó además que si se tiene programado algún viaje de placer a china, es mejor posponerlo, y al mismo tiempo señaló que no hay riesgo de contagio por consumir alimentos procedentes de China, pero se debe cumplir con las normas de higiene y buena preparación en cualquier caso.

Manuel de la O Cavazos dijo que por el momento no existe ningún caso sospechoso de esta enfermedad, y pidió a la población estar tranquila, no alarmarse, y mantenerse informada por fuentes confiables.

Expuso que por lo que se conoce hasta el momento, el coronavirus es de baja letalidad, que no llega al dos por ciento, sin embargo, se debe reforzar el cuidado con personas que padecen enfermedades como diabetes, pulmonares o de los riñones, que afectan el sistema inmunológico, y la nueva enfermedad al complicarse puede devenir en una neumonía.

El funcionario comentó que en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, hay un módulo permanente, donde todos los casos sospechosos serán revisados, aunque el estado no tiene vuelos directos a China, y los viajeros provenientes de ese destino llegarían a través de la Ciudad de México y de Estados Unidos, por lo que al arribar a la entidad ya pasaron un filtro previo.

Recomendó a quienes hayan estado en China y en particular la provincia de Wuhan, y que presenten los síntomas, se reporten con las autoridades sanitarias en el aeropuerto, para hacer la revisión, y quienes presenten los síntomas, deberán permanecer en aislamiento en su casa, mientras se realiza el diagnóstico, con pruebas de biología molecular en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), de la Ciudad de México, y cuyos resultados se tendrán en un plazo de 48 a 72 horas.

Explicó que el virus tiene un periodo de incubación de menos de dos semanas y los síntomas duran de diez a 14 días, pero el padecimiento se puede complicar por neumonía que es de lo que han fallecido los pacientes.

Finalmente, rechazó la versión difundida el miércoles principalmente en redes sociales, en el sentido de que en Monterrey se registró la primera muerte de un paciente de coronavirus, un doctor procedente de Matamoros, Tamaulipas.