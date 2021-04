NL registra 45 casos, la cifra más baja de contagios en 11 meses

Nuevo León reportó hoy 45 casos de contagio por el virus SARS-CoV-2, la cifra más baja en once meses, después que el pasado 22 de enero se registró el pico más alto de toda la pandemia, con mil 140 casos en las 24 horas previas.

El 16 de abril, la Secretaría Estatal de Salud reportó 152 casos de Covid-19, para el día 17 hubo 142 contagios, el 18 bajó a 74 casos y este lunes se reportaron 45 casos de pacientes confirmados con la enfermedad viral, la cifra más baja desde el pasado 15 de mayo cuando hubo 41 casos de contagio.

Hasta este día Nuevo León suma 173 mil 979 pacientes que han contraído Covid-19, de los cuales han fallecido diez mil 501, seis de ellos en las últimas 24 horas.

En ese contexto, este lunes inició en el metropolitano municipio de Apodaca, la aplicación de la segunda dosis de vacuna anti-Covid para personas de 60 años y más. La inmunización se realizará del 19 al 22 de abril, en los mismos seis módulos donde se aplicó la primera dosis a más de 35 mil adultos mayores, del nueve al doce de marzo.

Por otro lado, alrededor de 40 integrantes del personal sanitario de los sectores público y privado, protestaron bloqueando los carriles de circulación de la avenida Constitución, frente a la clínica de Ginecobstetricia del IMSS, a la altura de Félix U Gómez, para exigir que se les vacune contra Covid-19.

Expusieron que si bien no están en la primera línea de atención a los pacientes de covid-19, también estado en riesgo de contagiarse y en algunos casos han contraído el virus SARS-CoV-2, y destacaron que México es el país con más defunciones entre el personal de salud.

Consuelo Treviño subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, de la Secretaría Estatal de Salud, señaló que se solidariza en la exigencia del personal sanitario, pero exhortó a los manifestantes a que no afecten a terceros en sus reclamos.