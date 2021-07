NL reporta 838 contagios y 20 defunciones en 24 horas por Covid-19

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que en las 24 horas previas se registraron en Nuevo León 838 contagios de Covid-19, una cifra que no se alcanzaba desde la primera semana de febrero. Asimismo, después de varias semanas en las que se llegaron a presentar alrededor de cuatro o un poco más decesos diarios, hoy se reportaron 20 decesos, al tiempo que se registraron 789 pacientes hospitalizados, más del doble de los que había hace dos semanas.

Sin embargo, aunque se agravaron los principales indicadores del Semáforo Epidemiológico referentes a contagios, decesos y hospitalizaciones, De la O Cavazos señaló que no habrá medidas de restricción en cuanto a horarios, aforos y apertura de establecimientos con actividades comerciales o recreativas; pero advirtió que se podría llegar a esa decisión si continúa complicándose la situación con la pandemia de coronavirus.

Para evidenciar el ascenso de la tercera ola de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, Manuel de la O comentó que hoy se reportan 789 pacientes hospitalizados y apenas el pasado nueve de julio había 328 personas internadas. Asimismo mientras hoy requieren ventilador mecánico para respirar 174 personas, hace dos semanas eran 81 los pacientes en esa condición de gravedad. Por lo que se refiere a los contagios diarios, el 28 de junio se reportaron 167 casos y desde entonces se han registrado cada vez más contagios por día hasta llegar a 838 casos en las 24 horas previas al informe de este jueves, cifra que supera todas las registradas después del tres de febrero cuando hubo 866 contagios.

La tercera ola de la pandemia, que en la entidad inició el 29 de junio, provocó que de la semana 25 a la 28 la ocupación de camas para pacientes Covid se incrementara del 23 al 55 por ciento, mientras la ocupación de camas para terapia intensiva se elevó en el mismo periodo del 19 al 42 por ciento. Asimismo, el promedio de casos diarios pasó de 163 en la semana 25 a 395 en la semana 28, y en lo que se refiere al promedio de defunciones diarias, en la semana 25 fue de seis, en la 26 fue de siete, en la 27 se redujo a cinco, pero en la semana 28 (del once al 17 de julio), subió a ocho decesos diarios.

El doctor De la O mostró su preocupación por que hoy se reportaron 20 defunciones después de algunas semanas en las que diariamente se informaba sobre tres, cuatro o cinco decesos y "llegamos a pensar que prácticamente ya no íbamos a tener", pero están muriendo personas más jóvenes. Mencionó que hasta el día de hoy un millón 722 mil 598 personas han recibido primeras dosis de vacunas contra Covid-19, mientras 896 mil 173 ya tienen esquema completo, con lo que dos millones 618 mil 771 nuevoleoneses ya están vacunados con una o dos dosis y de ellos el 26.06 por ciento ya tienen el esquema completo.