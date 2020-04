NL, Tamaulipas y Coahuila acuerdan cremar a fallecidos por Covid-19

Ante el riesgo de una mayor propagación del nuevo coronavirus, autoridades estatales decidieron que los cadáveres de las víctimas esta enfermedad, sean cremados, y no se realicen ceremonias de velación en las funerarias.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer que dicha medida fue parte de los acuerdos que tomaron en Reynosa, los gobernadores de los tres estados del noreste, Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila.

Manuel de la O expuso que personal de Salud ha estado visitando las funerarias al igual que los panteones, para ver cuáles cuentan con servicio de cremación, pues durante el encuentro de los gobernadores realizado en Reynosa, aunque es algo terrible y triste, se acordó que no se utilizaran los panteones ni las funerarias, para los fallecidos por Covid-19.

Precisó que ante la muerte de pacientes afectados por el coronavirus, acude personal médico con equipo especial, doble guante, mascarilla N95, para colocar el cadáver en una bolsa de plástico herméticamente sellada, a fin de que sea trasladado para el proceso de cremación.

"Es un procedimiento que estamos viendo con el área jurídica, la Fiscalía, para ver todo el trámite, porque son pacientes que tienen que estar en aislamiento en un cuarto, y los familiares apartados de ellos. Al fallecer es riesgo para la familia si hay contacto con las secreciones del paciente que falleció", dijo el secretario de Salud, al insistir en que la población debe tener conciencia sobre el riesgo de esta enfermedad, y no salir de casa durante esta temporada de Semana Santa, porque esta ocasión ante la pandemia "no son vacaciones".