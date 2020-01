No a datos biométricos, dice INE a Gobernación

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo no a la Secretaría de Gobernación, la cual pidió los datos biométricos contenidos en el Registro Federal de Electores.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, envió un oficio a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la cual le hizo saber que el instituto a su encargo no está en posibilidad jurídica de entregar los datos a la dependencia encargada de la política interna del país.

"A través de un oficio fechado el martes 28 de enero de 2020, el consejero presidente informó que el Instituto Nacional Electoral no está en posibilidad jurídica de atender la solicitud mencionada, pues de la lectura e interpretación del marco normativo vigente en la materia, se desprende que hay un impedimento constitucional y legal para que esta institución haga entrega de la información personal que las y los ciudadanos le han proporcionado al Registro Federal de Electores, como la fotografía del rostro y las huellas dactilares", difundió el INE.

Pese a ello, Córdova Vianello manifestó a Sánchez Cordero, la disposición del INE para mantener diálogo institucional.

"A fin de maximizar el derecho a la identidad, mediante mecanismos que no vulneren el derecho a la protección de datos personales de las y los ciudadanos que durante casi 30 años han confiado al INE", puntualizó.