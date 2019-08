No a impunidad de padres pederastas, dice próximo embajador en el Vaticano

El embajador designado por México ante el Vaticano, Alberto Medardo Barranco Chavarría, advirtió que los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes y cualquier ente de la Iglesia católica no se pueden consentir, por lo que deben castigarse en apego a la ley.

"Creo que en México lo tenemos muy claro, son abusos que no se pueden consentir y que no le dan impunidad a nadie. Justamente una parte de la laicidad es que no haya impunidad, la constitución en el 57 separa muy bien el hecho de que haya fuero para los ministros de la iglesia, eso ya no existe", expresó en entrevista concedida a Notimex.

La charla con el periodista, escritor y cronista, oriundo de la colonia San Rafael de la Ciudad de México se desarrolla en su oficina, ubicada en un viejo edificio de Plaza de la República número 55 D-503 y Valentín Gómez Farías de la colonia Tabacalera.

Rodeado de libros y más libros, artesanías y fotografías (16 de Marilyn Monroe, y una estatuilla de la actriz en bronce) el también maestro de varias generaciones de periodistas de la escuela "Carlos Septién", aclara sus alcances que como diplomático tendrá en la Santa Sede a partir del próximo 10 de septiembre.

Así, niega por ejemplo tener injerencia en el caso de las acusaciones ante la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) por encubrimiento de curas pederastas contra el entonces cardenal Norberto Rivera, hoy arzobispo emérito de México.

Rivera Carrera fue denunciado en 2017 por el exsacerdote Alberto Athié, quien argumentó que encubrió a 15 sacerdotes que cometieron pederastia.

"Bueno no, no necesariamente tenemos autoridad frente a ese tipo de cosas, lo único que un embajador puede hacer ante ello es decirle a la Santa Sede la gravedad de ese tipo de cuestiones para que ellos tomen una decisión, pero no, influir en un caso de esos no, no podemos".

Indicó que se trata de un asunto que está en manos de la autoridad mexicana y ella es la que tiene que responder desde el punto de vista judicial.

El periodista admite que le sorprendió la designación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Vaticano, y aclara que no es un cargo que él haya buscado.

El presidente le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sondearlo para ver si le interesaba la designación del cargo diplomático, la cual aceptó de pese al cambio y giro que dará en su vida.

Barranco reconoce carecer de experiencia para la encomienda, pero argumenta que tampoco la han tenido ninguno de sus antecesores que han sido nombrados a partir de 1992 cuando reinician las relaciones con el Vaticano.

"Bueno yo decidí que era una forma de participar en un gobierno nuevo, distinto, que genera cambios, que está luchando contra males ancestrales; yo durante años en la columna, una y otra y otra vez denunciaba cuestiones de corrupción, si ahora el actual gobierno lo está haciendo, pues yo siento que hay que apoyarlo, y si ese apoyo es a través de una misión diplomática, pues bienvenida", expresa.

Comparte que entre sus principales objetivos buscará que el Vaticano conozca de primera mano lo que hace el gobierno de México, que el papa tome una conciencia más intensa del sufrimiento de los connacionales en Estados Unidos y fortalecer también los convenios previamente establecidos.

Similitudes entre el papa y López Obrador

Barranco Chavarría dice que Francisco, a quien ubica como un papa de inclinaciones sociales profundas, tiene algunas similitudes con el presidente López Obrador, ya que en la dictadura argentina sufrió persecuciones e incluso estuvo en la cárcel.

"El papa está dando un testimonio de vida similar al que prácticamente está mostrando el presidente de la República. El papa, pudiendo haber vivido en un escenario de gran lujo no lo hace, vive en un departamentito que está a un lado de la basílica de San Pedro, es el mismo caso de un presidente que, bueno, rechaza vivir en Los Pinos", argumenta.

El embajador designado añade que existen asuntos comunes en la agenda del Vaticano y de México en lo que concierne a desaparecidos, derechos humanos, migración, grupos vulnerables como los indígenas, mujeres y madres solteras.

"Hay una agenda común, entonces vamos a tratar de que esa agenda común pasa del ámbito bilateral al ámbito multilateral, aprovechando la influencia moral que tiene el papa como jefe de mil 313 millones de católicos".

Otras similitudes que el escritor aprecia entre el papa y México es el combate a la corrupción y la búsqueda de la transparencia.

Católico y juarista

El periodista, quien dice ser católico y al mismo tiempo juarista, niega que esto signifique una contradicción o que vaya a impedirle desarrollar un trabajo institucional en el Vaticano.

"Cuando digo que soy católico me asumo como tal, pero al mismo tiempo tengo conciencia de lo que representa la separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, respeto la laicidad y lo que está detrás de un Estado laico".

Añade que ser católico no quiere decir que solamente vaya a representar a los católicos, "yo represento a todos los mexicanos, sean la religión que tengan, incluso aunque no tengan religión; en el Vaticano hay una función consular, si alguna persona se acerca, sin necesariamente tener que ver cuestiones de la Iglesia, bueno será bienvenida".

Pese a que el Vaticano es un Estado diminuto, geográficamente hablando, existen unos 250 mexicanos que en su mayoría son sacerdotes y en este sentido Barranco buscará un convenio para homologar los estudios que realizan los presbíteros aquí y en la Santa Sede.

"Pero no hablo solamente del sacerdocio, sino estamos hablando de doctores en Teología, doctores en Derecho Canónico, maestros en Filosofía y demás, creo eso le permitiría a los sacerdotes que estuvieron en el Vaticano y viven en México, dar clases, como parte aleatoria a su labor apostólica".

Alberto Barranco está consciente de que una visita del papa Francisco a México no está contemplada porque ya acudió al país y debido a que ha externado su deseo de asistir a otros sitios donde no ha hecho visitas pastorales.

Empero, ello no es impedimento para que el embajador mexicano en el Vaticano la extienda una invitación de parte de México.

"Desde luego, eso desde el primer día que me encuentre con él, le reiteraré la invitación del gobierno mexicano para venir, eso está abierto totalmente. Yo pragmáticamente digo lo que él piensa, pero la invitación está abierta y desde luego, la receptividad de la gente hacia un papa que cuando vino la primera vez o la única vez que ha venido no lo conocían muy bien, ahora tendría más peso su presencia como un papa innovador".